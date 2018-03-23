Президент США Дональд Трамп подвел краткий итог завершенного в четверг в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, передает ТАСС.

«Комитет по разведке Палаты представителей проголосовал за публикацию итогового доклада. ВЫВОДЫ: (1) Не предоставлено ни одного свидетельства сговора между [избирательной] кампанией Трампа и Россией. (2) Реакция администрации Обамы [на обвинения о вмешательстве России] была недостаточной. (3) [Бывший директор национальной разведки США Джеймс] Клэппер дал по поводу контактов со СМИ показания, не согласующиеся с его прежними заявлениями», — написал Трамп в пятницу на своей странице в Twitter.

Накануне спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проголосовал за публикацию составленного республиканцами доклада о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года, что означает официальное завершение проводимого данным комитетом расследования утверждений о попытках Москвы повлиять на избирательный процесс в США.

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