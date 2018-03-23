Во французской коммуне Треб заложникам, которых неизвестный удерживал в супермаркете, удалось покинуть здание магазина.
«Клиенты вышли, внутри находится только захвативший заложников и один из офицеров жандармерии», — говорится в заявлении.
ИГ взяло на себя ответственность за захват заложников.
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На юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете.
Как передает Газета.ру со ссылкой на BFMTV, инцидент произошел в округе Каркасон. Вооруженный человек захватил людей в супермаркете Super U.
В настоящее время полиция проводит спецоперацию.
Данных о пострадавших в настоящее время нет.
Мужчина, захвативший заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции, заявил о приверженности «Исламскому государству», передает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
В результате инцидента двое человек погибли, есть раненые.
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