Ведущее международное рейтинговое агентство Moody’s вновь, как и в прошлом году, подтвердило кредитный рейтинг Армении на уровне B1 (положительный), но сделало оговорку, предупредив, что в любой момент может изменить свой прогноз, сообщает Minval.az.

На данный момент Moody’s Investors Service отмечает, что кредитный профиль Армении (B1 положительный) отражает ситуацию в стране.

При этом Moody’s ожидает, что экономика Армении будет расти в течение следующих двух лет, что обусловлено восстановлением потребления домашних хозяйств, стабильным экспортом и предстоящей добычей из нового и крупнейшего месторождения золота в стране.

Однако есть и проблемы. Например, угроза резкого обесценивания валюты, подверженность экономики влиянию извне. Но главное – это геополитическая напряженность с соседним Азербайджаном.

«Moody’s может изменить прогноз рейтинга… если произойдет потеря импульса реформ, фискальное сглаживание, исключающее перспективы снижения долговой нагрузки правительства в среднесрочной перспективе и / или эскалации конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха», — подчеркивают эксперты.

Minval.az