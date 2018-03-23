Украинские СИЗО хуже российских, заявила депутат парламента Украины Надежда Савченко, задержанная в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде и ранее находившаяся в заключении в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе, передает РИА Новости.

В пятницу Шевченковский районный суд Киева должен избрать меру пресечения Савченко. Прокуратура ходатайствует об аресте политика на два месяца.

«В СИЗО у меня нет ни одной зоны (места — ред.) в камере, где бы не нарушалась человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали… в некоторых моментах даже хуже чем СИЗО у врага», — сказала Савченко перед заседание суда в Киеве.

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