Турция и США продолжают переговоры по противоракетным комплексам «Пэтриот».

Как передает Анадолу, об этом сообщил представитель МИД Турции Хами Аксой.

Комментируя сообщения СМИ о намеченном на конец марта визите высокопоставленного чиновника Госдепа США в Турцию, который «озвучит предложение Вашингтона по системам «Пэтриот», Аксой сообщил, что подобная информация пока не доведена до сведения Анкары.

Представитель МИД Турции отметил при этом, что позиции Анкары и Вашингтона по вопросу систем «Пэтриот» совпадают.

Дипломат напомнил, что Турция в последние 10 лет проводила активные переговоры по вопросу обеспечения потребностей в системах ПРО, и при этом отдавала предпочтение союзникам, в том числе США. Однако, к сожалению, Анкара не добилась желаемого, констатировал он.

«В свою очередь, Россия выступила с весьма заманчивым предложением по обеспечению неотложных потребностей системы противовоздушной обороны Турции. В итоге Анкара приняла решение о приобретении ЗРК С-400. Эта система не будет интегрирована в систему НАТО. При этом, Турция готова к разработке систем ПРО, совместимых с системами НАТО», — сказал Аксой.

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