Российский Центризбирком намерен признать выборы президента РФ 18 марта состоявшимися и действительными, говорится в проекте постановления, который рассматривается на заседании ЦИК в пятницу.

«Признать выборы президента Российской Федерации состоявшимися и действительными», — указано в проекте документа ЦИК.

Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, набравший 76,69% голосов.

Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получив 11,77% голосов, третьим — Владимир Жириновский, набравший 5,65% голосов . Телеведущая Ксения Собчак стала четвертой с 1,68% голосов.

Избирательная кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря 2017 года. Голосование на этих выборах прошло в минувшее воскресенье, 18 марта.

Minval.az