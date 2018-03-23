Обнародована последняя ситуация в оползневых зонах Баку.

Как заявил Report руководитель экспедиционного отряда геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Рафик Гасанов, в результате проведенных в последние дни мониторингов серьезных изменений в динамике оползневого участка на Баилово не наблюдалось.

По его словам, на территории проводятся наблюдательные работы: «На оползневой территории установлены реперы и маяки. На данный момент в динамике оползня наблюдается стабильность. В целом, нельзя сказать, что процесс на территории полностью завершился. Геологический процесс пока продолжается, на территории есть напряженность. Однако, в динамике оползня активность не наблюдается. Территория постоянно под контролем».

Р.Гасанов отметил, что в последние дни активность наблюдается на озере Зяли в поселке Масазыр и поселке Нюбар Абшеронского района: «Причина активности связана с сезонными осадками. Активность в динамике оползня также наблюдалась на территории поселка Зыг Сураханского района».

Minval.az