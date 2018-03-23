Для избирателей, находящихся в медицинских учреждениях по состоянию здоровья, созданы все условия для голосования на предстоящих 11 апреля президентских выборах в Азербайджане.

Как передает Тренд, об этом сказал в пятницу заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев в ходе семинара-совещания на тему «Организация выборов президента Азербайджана в местах временного пребывания избирателей по состоянию здоровья».

По словам Агаева, минздрав внес свой вклад в прозрачное проведение всех выборов в Азербайджане. Замминистра отметил, что в день президентских выборов в больницах будут находиться тысячи людей.

«Для их голосования в медицинских учреждениях созданы избирательные участки. Мы на прошлых выборах также создавали необходимые условиях для участия избирателей в процессе голосования», — сказал Агаев.

Замминистра также отметил проведение необходимой просветительской работы среди медработников в связи с выборами.

Minval.az