Бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли США решило провести тендер на работы по созданию системы новых компонентов ПРО и ПВО НАТО на территории Польши.

Об этом пишет RT со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции документ.

Согласно полученной информации, в Польше намерены создать систему связи для обмена разведывательными данными. На северном побережье страны планируют разместить объекты для приема и передачи информации через буферную системы связи.

«Буферная система связи «корабль — берег — корабль» (SSSB) позволяет осуществлять обмен данными воздушной разведки, а также связь в целях управления силами и средствами, в том числе голосовую, между воздушными и морскими силами НАТО, а также между системой управления силами и средствами ПВО НАТО и береговыми пунктами командования морских сил», — сообщается в тексте документа.

Отмечается, что связи SSSB представляет собой один из компонентов объединенной системы ПВО и ПРО, которая обеспечит взаимодействие наземных и морских подразделений НАТО, а также даст возможность в реальном времени пересылать зашифрованные данные разведки по уже созданным каналам связи блока.

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