В праздничные дни в отделение токсикологии Клинического медицинского центра поступило 10 человек.

Об этом в заявлении Report сказал завотделением Центра Азер Магсудов.

По его словам, за указанное время в отделение поступило 6 человек, отравившихся угарным газом: «Из них четверо — женщины, двое — мужчины. Летальных исходов нет. Еще один человек поступил в отделение из-за отравления лекарственным препаратом, а 3 человека — по причине чрезмерного употребления алкоголя».

А.Магсудов добавил, что на данный момент никого из обратившихся в отделении нет: «После оказания медицинской помощи, их выписали».

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