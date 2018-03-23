В Джалилабадском районе мужчина пытался совершить суицид.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на улице Мирзали Гусейнзаде.

Проживающий на указанной улице Фамиль Мираддин оглу Бахрамов 1986 г.р. пытался совершить суицид, бросившись с 4-го этажа здания.

Получивший травмы мужчина был доставлен в Джалилабадскую районную центральную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.

По предварительной информации, он страдает психическим заболеванием.

По факту ведется расследование.

Minval.az