Конфликт в Африне отвлек «Сирийские демократические силы» (SDF, арабо-курдские отряды) и тем самым ограничил возможности США проводить в Сирии операции против ИГ, заявил РИА Новости представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.

По словам Диллона, SDF, основную часть командования которых составляют курды, объявило о передислокации в район Африна 1,7 тысячи бойцов.

«Таким образом, долину Евфрата покинули многие командиры этих структур (SDF). Теперь мы ограничены в возможности проводить интенсивные операции (против ИГ) и оказывать на них давление», — сообщил американский военный по телефону из Багдада.

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