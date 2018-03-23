Пентагон рассчитывает завершить процесс ликвидации своих запасов химического оружия до конца 2023 года.

Об этом заявила ТАСС в четверг официальный представитель минобороны США подполковник Мишель Балданза в ответ на просьбу прокомментировать высказывания начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Игоря Кириллова.

Он подчеркнул в среду на брифинге для иностранных послов в Москве, посвященном отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что «особенно цинично выглядят обвинения в наш адрес со стороны США, которые до настоящего времени не уничтожили свой арсенал химоружия, ссылаясь на нехватку денежных средств».

Как указала Балданза, «США продолжают планомерно продвигаться к полному уничтожению своих запасов химоружия». «Мы по-прежнему считаем своим долгом завершить процесс ликвидации химоружия безопасными методами настолько быстро, насколько это возможно. Работы осуществляются по графику с тем, чтобы завершить этот процесс, как и было запланировано, в декабре 2023 года», — добавила она.

Что касается дела Скрипаля, Балданза повторила уже изложенную Белым домом позицию: США солидарны с версией, озвученной Лондоном. «Мы следим за тем, как проходит в Великобритании расследование, и находимся в тесном контакте с нашими британскими коллегами. Хотя мы и не знаем, какие дальнейшие шаги может предпринять Великобритания, мы будем проводить с ними консультации по этому вопросу. Мы поддерживаем их право на ответные действия», — отметила представитель Пентагона.

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