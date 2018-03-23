Президент США Дональд Трамп объявил в четверг об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которого сменит на этом посту бывший постпред США при ООН Джон Болтон, передает ТАСС.

«Я рад объявить о том, что с 9 апреля 2018 года посол Джон Болтон будет моим новым помощником по национальной безопасности», — написал президент на своей странице в Twitter.

Трамп поблагодарил Макмастера, «который проделал выдающуюся работу и всегда будет другом». Он указал, что «официальная передача дел» состоится 9 апреля.

Сам генерал поблагодарил президента и заявил, что уволится из ВС США этим летом после 34 лет службы. По данным американских СМИ, он обсуждал это решение с президентом на протяжении нескольких недель.

Макмастер занял свой пост после того, как его в феврале 2017 года был вынужден оставить Майкл Флинн. Назначение на эту должность не требует утверждения в Сенате Конгресса США, если только кандидат не хочет сохранить воинское звание, как Макмастер и поступил.

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