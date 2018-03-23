В городе Хырдалан молодая женщина скончалась от полученных ножевых ранений.
Как передает Report, инцидент произошел в вечерних часах минувшего дня.
Мамеджанова Тюрканя Кямран кызы, 1989-го года рождения поругалась со своим мужем, имя которого пока не сообщается. В результате спора муж нанес Т. Мамеджановой несколько ударов ножом. Раненая потеряла много крови и скончалась на месте происшествия.
Тело было передано Судебной Медицинской Экспертизе и Сообществу Патологической Анатомии.
Виновник инцидента был задержан.
Абшеронская Районная Прокуратура возбудила уголовное дело по факту.
Minval.az