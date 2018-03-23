Федеральная прокуратура США прекратила уголовное преследование в отношении 11 из 15 телохранителей президента Турции, которым ранее было предъявлено обвинение в связи со столкновениями со сторонниками террористов ПКК у посольства Турции в Вашингтоне, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, американские прокуроры еще в ноябре прошлого года подали ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении 4 телохранителей, с еще 7 телохранителей обвинения были сняты в феврале, накануне визита в Анкару ныне уже бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В беседе с газетой близко стоящие к следствию источники заверили, что решение было принято не по политическим соображениям, а на основании отсутствия достаточных доказательств.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган резко осудил и назвал серьезным скандалом решение американского суда выдвинуть обвинение его телохранителям.

Minval.az