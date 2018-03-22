В центральной части Турции разбился военный самолет, сообщает агентство «Анадолу».

Крушение произошло в районе Невшехир. На место аварии направлены спасательные команды.

Газета «Дейли сабах» со ссылкой на вооруженные силы Турции уточняет, что речь идет об истребителе F-16. Самолет выполнял тренировочное задание, отмечает газета.

«После аварии немедленно были начаты поисково-спасательные мероприятия, в ходе которых были обнаружены обломки самолета и тело пилота», — говорится в сообщении Генштаба Турции.

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