Глава католиков по всему миру Папа Римский Франциск искренне уверен в том, что проституция для женщины это настоящая пытка, ведь представительницы древней профессии занимаются тем, что не имеет ничего общего с любовью, пишет «Лайф».

«Я просто не могу называть это любовью. Для женщин это самая обычная пытка. Давайте перестаем путать эти термины, ведь они крайне расхожие», — заявил понтифик.

Мужчин, которые покупают себе время с проститутками, Папа Римский назвал «преступниками», которым следует обратиться к психиатру, ведь у них имеется явное нарушение в психике.

Понтифик признался, что около 90% клиентов, которые пользуются услугами жриц любви, составляют католики. Также он попросил прощения за всех католиков, которые эксплуатируют женщин.

Minval.az