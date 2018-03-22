«Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник» — такие названия россияне выбрали для новейшего оружия РФ интернет-голосованием на сайте Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

Выбрать название для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой россиянам предложил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Среди названий боевого лазерного комплекса победил «Пересвет». Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой пользователи выбрали «Буревестник». Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил «Посейдон», — говорится в сообщении.

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