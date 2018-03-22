Журналист издания «Настоящее время», открытый гей Ренат Давлетгильдеев сообщил о домогательствах со стороны Владимира Жириновского и членов ЛДПР.

Как передает «Лента», об этом он написал в своем Facebook.

«Да, [депутат Госдумы] Леонид Слуцкий — глубоко гетеросексуальный человек. Но ведь десятки депутатов предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков», — заметил он.

Давлетгильдеев вспомнил историю о том, как его после финала конкурса «Мисс Россия» в Гостином дворе пытались увезти в сауну помощники Жириновского. «Сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном», — признается журналист. «Моя история — ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР», — добавил он.

В свою очередь сын лидера ЛДПР Владимира Жинировского, депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал бредом и отказался комментировать обвинения в домогательствах в адрес Жириновского.

«Я этот бред комментировать не буду, извините», — сказал Лебедев.

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