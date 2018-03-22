Парламент Латвии принял в окончательном чтении закон о переводе обучения во всех школах на латышский язык.

За это решение проголосовало большинство депутатов Сейма, сообщает РИА Новости.

Теперь окончательный отказ латвийских школ от русского языка должен одобрить президент страны.

В январе этого года поправки к закону об образовании были приняты латвийском правительством. Предполагается, что языковая реформа стартует 1 сентября 2019 года и завершится к 1 сентября 2021 года.

В течение этого времени обучение в школах нацменьшинств будет постепенно переводиться на латышский язык.

Minval.az