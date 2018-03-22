Король Марокко Мухаммед VI развелся со своей супругой Лаллой Сальма, сообщает издание Hola, ссылаясь на близкие ко дворцу источники.

Как передает РИА Новости, супруги отдалились после визита на Кубу и в США в апреле прошлого года. После этого они долгое время появлялись на официальных мероприятиях порознь.

Последним событием, когда чету видели вместе, стало открытие музея в Марракеше в октябре прошлого года.

Мухаммед VI и Лалла Сальма, принадлежащая к влиятельному клану Беннани, поженились в марте 2002 года. В мае 2003 года у них родился сын Мулай Хасан, который является наследником марокканского трона.

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