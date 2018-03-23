Канадская певица Селин Дион отменила все концерты, запланированные в период с 27 марта по 18 апреля, из-за состояния здоровья, сообщают «Аргументы и Факты».

Представители Дион пояснили, что у певицы проблемы со средним ухом, что привело к ухудшению слуха и существенно затруднило исполнение песен. Отмечается, что артистка страдает от недуга на протяжении полутора лет, но до недавнего времени ей помогали лекарства. Теперь певице предстоит перенести операцию.

«Я извиняюсь перед всеми, кто планировал поехать в Лас-Вегас, чтобы посмотреть мое шоу. Я знаю, как это разочаровывает, и мне очень жаль», — заявила сама Дион.

Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты на все отмененные концерты. Ожидается, что певица возобновит свои выступления 22 мая.

Minval.az