Литва в рамках реакции на «дело Скрипаля» рассматривает возможность высылки из страны сотрудников дипломатических представительств России, занимающихся разведывательной деятельностью.

Об этом, как сообщило национальное радио, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила журналистам в Брюсселе, где участвует в заседании Совета Европы.

«Меры могут быть разные, в том числе высылка идентифицированных нами сотрудников разведки», — заявила Грибаускайте. Еще одним шагом она считает расширение национального «списка Магницкого». «Решение может быть принято в ближайшее время», — приводит слова литовского лидера ТАСС.

Minval.az