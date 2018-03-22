«Россия совершила дерзкую и безответственную атаку на Соединенное Королевство, – сказала Мэй по прибытии на саммит ЕС, отсылая к недавнему покушению на бывшего российского агента Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери. – Очевидно, что российская угроза не знает границ, и что инцидент в Солсбери является образчиком российской агрессии в отношении Европы и ее ближайших соседей».