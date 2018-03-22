«В период празднования азербайджанским народом древнего праздника Новруз, традиции которого он чтит и поныне, вооруженные силы Армении, показывая свое истинное лицо, продолжают нарушать режим прекращения огня интенсивными обстрелами. Это стало составной частью агрессорской и оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана».

Об этом АПА заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

По его словам, Армения остается преданной своим традициям, навязывая агрессорскую и оккупационную политику в то время, когда вся международная общественность высоко ценит фундаментальные ценности Новруза – праздника, призывающего к спокойствию, примирению и согласию: «В итоге международная общественность вновь становится свидетелем проведения оккупационной политики Армении».

Х.Гаджиев напомнил, что Генассамблея ООН объявила 22 марта «Всемирным днем водных ресурсов» и отметил, что эффективное использование водных ресурсов и обеспечение людей водой является важной частью целей устойчивого развития, определенных ООН на период до 2030 года.

Официальный представитель МИД подчеркнул, что Армения использует воду в целях экологического террора.

Г.Гаджиев отметил, Армения намеренно загрязняет реки, устья которых расположены на территории Азербайджана: «Мы решительно осуждаем предвзятую политику Армении, проявляемую загрязнением водных ресурсов и использованием их для осуществления террора. Считаем, что международная общественность должна уделить внимание этому вопросу».

Minval.az