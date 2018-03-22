В древней части Баку – Ичери шехер – в Art Garden состоялась презентация книги легендарной турецкой летчицы, общественного деятеля, почетного члена Всемирного общества женщин-предпринимателей Мадалет Башуста “Madalet Başusta-Buludlara dokunmak” (Мадалет Башуста: Прикоснуться к облакам), передает Тренд.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры, науки, творческой интеллигенции, дипломатических миссий, гости из Турции.

На открытии вечера депутат Милли Меджлиса, председатель ОО «Институт международных исследований Евразия», поэтесса Ганира Пашаева отметила высокий уровень отношений во всех сферах между братскими странами.

«Изречения основателя Турецкой Республики Ататюрка «Радость Азербайджана — наша радость, его печаль — наша печаль» и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Мы — одна нация, два государства» — идеи, определяющие философию азербайджано-турецких отношений», — сказала депутат.

Было отмечено, что Мадалет Башуста сыграла важную роль в становлении Турецкой государственности и своим жизненным путем доказала, на что способны женщины ради родной страны.

«Еще 50 лет назад она опровергла фразу «женщины не могут быть пилотами», причем, сделала это в 13 лет и внесла свое имя в мировую историю авиации, впоследствии став военным летчиком. Мадалет Башуста – вторая женщина в истории, которая прыгнула с парашютом. Ее активная деятельность в США и Германии по пропаганде своей страны, успехи в общественной сфере и бизнесе, реализация социальных и благотворительных проектов выше всяких слов и достойны самого высокого уважения!», — отметила Ганира Пашаева и выразила признательность супругу Мадалет Башуста, Гусейну Башуста, за публикацию книги.



Выступившие руководитель Центра сотрудничества Азербайджана и тюркоязычных народов Ильхам Исмаил, глава ОО «Здоровая жизнь», председатель ОО «Региональное юридическое и экономическое просвещение» Арзу Багирова и другие отметили, что жизнь и деятельность Мадалет Башуста является ярким примером для женщин тюркского мира и многих поколений.

Мадалет Башуста были вручены памятные плакеты. Мадалет Башуста и Гусейн Башуста выразили признательность за теплый прием и слова. Было отмечено, что турецко-азербайджанские отношения играют важную роль для всего тюркского мира, потому что построены на дружбе и братстве, богатой общей истории и ценностях.

В заключение прошла автограф-сессия книги “Madalet Başusta-Buludlara dokunmak”, гостям представлена концертная программа с участием турецкой оперной певицы Ойи Эргюн.