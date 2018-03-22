ВС Турции и CCА никому не позволят грабить население Африна, как это делала РКК. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу передает агентстве Anadolu.

«После того, как YPG покинет сирийский Манбидж, обеспечивать безопасность и управлять им будут местные жители», — сказал Чавушоглу. По его словам, если не удастся реализовать план по Манбиджу, то единственным путем будет уничтожение террористов.

Министр также прокомментировал тему отношений Турции и США.

«Анкара знает, что Трамп желает нормализации отношений. Но он должен усилить контроль над системой госуправления», — сказал Чавушоглу.

Министр также сообщил, что сегодня состоится телефонный разговор между президентами Турции и США.

Накануне Чавушоглу заявил, что Турция не ограничится только Манбиджем и выводом из него террористов YPG. После Манбиджа, по его словам, очередь дойдет и до других городов.

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