В Twitter набирает популярность аккаунт keanu doing things (Киану делает всякое), публикующий фото актера Киану Ривза, на которых он занимается повседневными непримечательными делами.

Как сообщает «Лента», на большинстве фотографий актер курит, пьет газировку, сидит на камнях, пытается делать селфи, ест пиццу и общается с бездомными. Одним из самых популярных оказался твит под названием «Киану Ривз пьет «Корону» и ощущает экзистенциальный кризис». Эта публикация собрала 45 тысяч ретвитов и более 120 тысяч лайков.

keanu reeves drinking a corona & having an existential crisis pic.twitter.com/6deLioRw9i

Пользователям также приглянулся пост, посвященный распитию Ривзом вина и последующего недолгого сна под столом.

keanu reeves drinking some wine and having a nap pic.twitter.com/2LUE6BypwY

Администраторы аккаунта относятся к нему с юмором: так, в день, когда количество подписчиков достигло отметки в 50 тысяч, они опубликовали подборку распития Ривзом бутылки шампанского.

keanu reeves celebrating keanuthings hitting 50k followers (thank you so much!) pic.twitter.com/JxgRd0oeuW

