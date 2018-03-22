В январе-феврале 2018 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 128 домов, что больше соответствующего показателя за прошлый год на 19 домов или 17,4%.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете Управления статистики Турции.

65 сделок по приобретению гражданами Азербайджана в Турции были заключены в январе, 63 – в феврале. Несмотря на некоторое снижение показателя приобретения жилья гражданами Азербайджана в Турции в феврале, в целом, по сравнению с прошлогодним показателем за соответствующий период было намечено повышение на 14,6% или на 8 домов больше.

Таким образом, за истекшие 2 месяца текущего года Азербайджан занял 9-е место в десятке стран, наиболее часто приобретающих жилье в Турции.

Согласно данным отчета, на первом месте расположился Ирак (580 домов), на втором – Саудовская Аравия (338 домов), на третьем – Россия (249 домов).

Напомним, что в прошлом году Азербайджан занимал 6-е место в списке стран, наиболее часто покупающих жилье в Турции.

Minval.az