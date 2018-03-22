В высших учебных заведениях Азербайджана открылась специальность «Исламоведение».

Как сообщает Report, Кабинет министров внес изменения в «Классификацию специальностей (программ) по ступеням высшего образования (бакалавриата)».

Согласно изменению, в раздел «Группа специальностей гуманитарного и социального профиля» добавлена специальность «Исламоведение». До сих пор преподавался предмет только по специальности «Религиоведение».

Кабинет министров внес это изменение, учитывая предложение Госкомитета по работе с религиозными образованиями.