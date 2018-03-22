Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента признал законными, достаточными и обоснованными все три представления Генеральной прокуратуры относительно привлечения к уголовной ответственности, задержанию и аресту народного депутата Надежды Савченко.

Такие решения были единогласно приняты на заседании комитета в четверг, сообщает Укринформ. Minval.az