Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Саттар Мехбалыев понес тяжкую утрату.
Как сообщает Report, скончался его брат Фаиг Мехбалыев.
Похороны состоятся сегодня.
Траурная церемония пройдет в мечети «Гейдар».
Minval.az
Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Саттар Мехбалыев понес тяжкую утрату.
Как сообщает Report, скончался его брат Фаиг Мехбалыев.
Похороны состоятся сегодня.
Траурная церемония пройдет в мечети «Гейдар».
Minval.az
Дата: 2018/03/22 13:30
Раздел: Азербайджан
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