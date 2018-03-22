Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Саттар Мехбалыев понес тяжкую утрату.

Как сообщает Report, скончался его брат Фаиг Мехбалыев.

Похороны состоятся сегодня.

Траурная церемония пройдет в мечети «Гейдар».

Minval.az