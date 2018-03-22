В Азербайджане на 20 манатов повышены ежемесячные оклады работников госорганов, не являющихся госслужащими (уборщиц, дворников, садовников, охранников, кочегаров, рабочих без степени квалификации и др.).

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде.

Постановлением внесены поправки в ранее изданное постановление “О регулировании некоторых вопросов, связанных с госслужбой”. Согласно нынешнему постановлению, с 1 марта текущего года зарплаты работников госорганов, не являющихся госслужащими, установлены в размере:

Помимо этого, также повышены ежемесячные зарплаты главных тренеров национальных сборных Азербайджана по олимпийским видам спорта.

Отныне зарплаты главных тренеров национальных сборных по олимпийским видам спорта составят 594 маната, ранее была предусмотрена зарплата в размере 540 манатов.

Minval.az