Расширены полномочия и увеличены социальные гарантиии судьи от Азербайджана в Европейском суде по правам человека.

Как передает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в закон «О Конституционном суде».

Согласно поправкам, в статью 73 внесен пункт 9.

Согласно новому пункту, статус избранного от Азербайджана судьи Европейского суда по правам человека приравнивается к статусу судьи Конституционного суда Азербайджанской Республики и все гарантии, распространяющиеся этим законом и другими нормативными правовыми актами на судью Конституционного суда Азербайджанской Республики (за исключением гарантий, предусмотренных статьями 71, 72, 73.5, 73.6 и 73.8 этого закона), относятся и к избранному от Азербайджана судье Европейского суда по правам человека.

Напомним, что нынешним судьей Европейского суда по правам человека, избранным от Азербайджана, является Лятиф Гусейнов.

Minval.az