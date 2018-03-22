Конгресс США выделит более 420 миллионов долларов на помощь Украине и свыше 105 миллионов — на поддержку Грузии, говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный в конгрессе после предварительного согласования республиканцами и демократами, передает РИА Новости.

«Не менее 105 миллионов 325 тысяч долларов должны быть предоставлены в виде помощи Грузии… Не менее 420 миллионов 700 тысяч должны быть предоставлены в качестве помощи Украине», — говорится в проекте бюджета.

Эти цифры не включают 200-миллионную военную помощь Украине.

У обеих палат конгресса есть время до истечения пятницы, чтобы принять бюджет и не оставить федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.

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