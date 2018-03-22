В Наримановском районе произошло ДТП, с летальным исходом. Как сообщает Report, трагический инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева прямо над подземным переходом.

Отмечается, что Ализамина Агаева 1978 г.р. сбила легковушка, когда он переходил дорогу в не предназначенном для пешеходов месте. Пешеход скончался по дороге, когда водитель легковушки вез его в больницу. В связи с фактом полиция начала расследование.

Отметим, что мужчина проигнорировал подземный переход и решил перебежать дорогу.

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