Употребление сладких напитков, в том числе фруктовых соков, увеличивает риск преждевременной смерти у людей старше 45 лет. К такому выводу пришли учёные Университета Эмори в США, передает «Лайф».

В исследовании приняли участие чуть более 30 тысяч человек. Из них специалисты выбрали тех, кто не имел диабета и не страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Перед началом исследования эксперты оценили уровень употребления участниками напитков и продуктов с высоким содержанием сахара.

В общей сложности наблюдение за добровольцами длилось шесть лет. Если человек умирал, выяснялась возможная причина его гибели, а также факторы, влияющие на смертность: курение, физическая активность и даже уровень доходов.

В итоге учёные пришли к выводу, что те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали вдвое чаще от ишемической болезни сердца, чем те, кто пил менее 30 миллилитров в день. В то же время другие сахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти.

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