Правительство Японии сообщило КНДР о своем намерении провести встречу между японским премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Кин Чен Ыном. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, передает ТАСС.

По информации агентства, Абэ надеется обсудить похищения японских граждан, а также ядерную и ракетную программы КНДР. Он также считает, что реализация Пхеньянской декларации 2002 года о расширении Японией экономического сотрудничества с КНДР после нормализации отношений принесет последней экономическую выгоду, добавили источники.

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