Президент Перу Педро Кучински подал заявление об отставке с поста на фоне разгоревшегося скандала с подкупом конгрессменов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал Diario Gestion.

По данным портала, прошение об отставке на имя конгресса страны подано в ходе заседания кабинета министров утром в среду.

Накануне оппозиционная партия «Народная сила» заявила о попытках подкупа депутатов, чтобы не допустить импичмента президента Кучински в ходе намеченного на 22 марта голосования в конгрессе.

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