Россия может владеть компроматом на американского президента Дональда Трампа, заявил бывший глава ЦРУ Джон Бреннан.

«Я думаю, что он боится Путина», — заявил он, добавив, что «русские могут владеть чем-то личным на Трампа, чем они могут воспользоваться и усложнить его жизнь».

«Тот факт, что Трамп послушно относится к Путину, не говорит ничего негативного о нём, но я думаю, что это всё же говорит о том, что ему есть чего бояться, и это что-то очень серьёзное», — заключил бывший глава ЦРУ.

Minval.az