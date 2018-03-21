В российcком Североморске военные успешно испытали 76-мм зенитную пушку образца 1914 года конструкции Тарновского-Лендера. Об этом сообщает телеканал Звезда.

Отмечается, что эта пушка была первым в России специальным зенитным орудием, предназначенным для ведения огня по воздушным целям. Испытанное изделие было произведено на заводе в Москове.

Пушка была обнаружена военнослужащими Северного флота в 2017 году во время проведения учений на архипелаге Новая Земля в районе магнитной обсерватории Маточкин Шар. Специалисты восстановили орудие.

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