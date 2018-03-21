Уже через 10 лет биткоин обойдет по своей важности доллар и станет наиболее актуальной в мире валютой, которой будут пользоваться миллиарды пользователей, убежден руководитель соцсети Джек Дорси.

Об этом он заявил в среду, 21 марта, сообщает The Times.

«В конечном итоге мир придет к единой валюте, интернет придет к единой валюте. Я лично считаю, что это будет биткоин. Пока он медленный и дорогой, но по мере роста числа пользователей все это пойдет. Есть новые технологии, которые делают блокчейн более доступным», — уточнил Дорси.

Minval.az