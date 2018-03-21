Компания Amazon Studios может вложить до $500 млн в создание первых двух сезонов сериала по миру Средиземья Джона Рональда Руэла Толкина, пишет ScreenRant. Если прогнозы оправдаются, это будет самый дорогой сериал в истории.

Как ожидается, он станет приквелом к кинотрилогии «Властелин колец», расходы на которую были почти вдвое меньше — $281 млн без учета инфляции и затрат на маркетинг.

По данным источников, только права на экранизацию произведений знаменитого английского писателя, которые Amazon выкупила у студии Warner Bros. Television, стоили $250 млн.

Данных о сроках выхода сериала и команде его создателей пока нет. Толкиновская сага несколько раз адаптировалась для радио и дважды — для большого экрана, но впервые будет экранизирована малым форматом.

Как сообщалось, глава Amazon Джефф Безос сам является поклонником жанра фэнтези. Заинтересованность в масштабном проекте по Толкину вписывается в новую концепцию Amazon, которая намерена отойти от нишевых сериалов и привлечь более широкую — возможно, международную — аудиторию. Вероятно, успех сериала HBO «Игра престолов» также вдохновляет Amazon, отмечает «Интерфакс».

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