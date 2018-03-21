В Подмосковье в среду, 21 марта, 50 детей из разных школ города были госпитализированы с подозрением на отравление, сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел в городе Волоколамск.

Как отметили в Минздраве, основные жалобы — тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка — по настоянию родителей для обследований. Кроме того, четыре ребенка с сыпью на коже осмотрены дерматологом, у всех взята кровь на лабораторные исследования.

Волоколамские активисты связали недомогание детей с выбросом сероводорода на соседнем полигоне Ядрово. Местные жители рассказали, что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

Жители Волоколамска требуют закрыть полигон Ядрово. Они несколько раз устраивали митинги, а также пытались перекрыть въезд на свалку.

В частности, после госпитализации детей у больницы начался стихийный митинг, в котором принимают участие сотни местных жителей.

Участники стихийной акции протеста напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Инцидент произошел, когда он вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым приехал к митингующим.

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