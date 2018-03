Британские и американские издания от The Guardian до блогов о высоких технологиях начали публиковать инструкции о том, как удалить свой аккаунт в фейсбуке — или хотя бы максимально защититься от кражи персональных данных. Повод — стихийная кампания #deletefacebook, которая началась в знак протеста против того, как социальная сеть обращается с данными пользователей. К кампании присоединился даже один из создателей мессенджера WhatsApp, который сейчас принадлежит Facebook. Об этом пишет «Медуза».

#удалифейсбук

Хэштег #deletefacebook начал набирать популярность в середине марта после публикации расследований в The Guardian и The New York Times о деятельности британской компании Cambridge Analytica. Эта организация с помощью психологического теста (за его прохождение платили деньги) получила данные 50 миллионов пользователей фейсбука, в том числе сведения о том, что они лайкали. На основе этих сведений Cambridge Analytica предоставляла услуги микротаргетированного размещения политической рекламы.

Компания нарушила сразу несколько правил социальной сети и американские законы: пользователям не говорили, что их данные (и данные тех, с кем они в друзьях) будут использовать в коммерческих целях; в компании работали в основном британцы и канадцы, которым законодательство США запрещает заниматься политикой. Достоверно известно, что услугами Cambridge Analytica пользовались предвыборные штабы республиканцев Теда Круза и Дональда Трампа, а также сторонники «Брекзита».

И в Cambridge Analytica, и в Facebook обо всем этом знали, но никаких мер не предприняли. Насколько успешна была такая реклама — вопрос спорный; руководитель Cambridge Analytica Алекс Никс (сейчас он отстранен от работы) в разговорах с клиентами утверждал, что без него Дональд Трамп никогда бы не победил. Представители кампании за выход Великобритании из ЕС называли услуги CA бессмысленными.

Сколько людей последовали призывам удалить свои аккаунты в фейсбуке, достоверно неизвестно. В начале недели хэштег #deletefacebook вышел в тренды твиттера, но ненадолго. Тем не менее, его поддержали многие известные в IT-индустрии люди, в том числе один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон. Сам WhatsApp с 2014 года принадлежит Facebook, но Актон (состояние — 6,5 миллиарда долларов) с прошлого года не занимается мессенджером.

«Время пришло. #удалифейсбук», — написал Эктон.

«Не понимаю, как кто-то может продолжать пользоваться фейсбуком», — заявил актер из сериала «Кремниевая долина» Кумэйл Нанджиани. Известный IT-инвестор и создатель в прошлом известной блог-платформы Weblogs (из нее вырос сайт Engadget) Джейсон Калаканис не просто раскритиковал Facebook, но и объявил о выделении 700 тысяч долларов на создание «нового фейсбука» — по 100 тысяч семи различным командам.

Если вкратце, инструкция по удалению аккаунта в фейсбуке выглядит так:

Скачайте архив ваших данных, которые есть в фейсбуке (ссылка есть в настройках);

Нажмите на эту ссылку и подтвердите, что хотите удалить аккаунт. Удаление займет несколько дней. Если вы в этот период залогинитесь в социальной сети, процедура будет отменена.

Непосредственно в настройках фейсбука нет возможности полностью удалить аккаунт, только деактивировать. В отличие от удаления, в этом случае учетную запись можно будет восстановить в любой момент.

Цукерберг молчит

Утром во вторник, 20 марта, в кампусе Facebook состоялось собрание для сотрудников, посвященное Cambridge Analytica и тому, как социальная сеть реагирует на кризис. Основного владельца и создателя Facebook Марка Цукерберга на нем не было. Не отреагировал он и на расследования The Guardian и The New York Times.

Не отреагировала на расследование и второй человек в Facebook — Шерил Сандберг. В день публикации расследований она запостила фотографию с подругой из кафе — и с тех пор не делала заявлений и не общалась с прессой.

В социальной сети утверждают, что Цукерберг сейчас чуть ли не круглосуточно работает над решением проблемы. Как пишет The Atlantic, в социальной сети узнали о публикации расследований за несколько дней до того, как они вышли.

На этом фоне акции компании стремительно падают. За две торговых сессии они подешевели со 189 долларов до 167, а стоимость всей компании упала ниже 500 миллиардов долларов.

Minval.az