Известный азербайджанский общественно-политический деятель, бизнесмен, меценат, президент «Всемирного азербайджанского культурного фонда» и первый вице-президент «Европейского Азербайджанского Конгресса» Физули Мамедов преподнёс очередной приятный сюрприз защитникам нашей родины. Ф.Мамедов предоставил жилплощадь пяти ветеранам карабахской войны, сообщает Minval.az.

Ключи от квартир получили ветераны карабахской войны Незер Абдурахманов, Камиль Мусави, Ешгин Гусейнов, Арзу Мамедов и Илкин Талыбов. Все они отважно сражались с армянскими оккупантами при освобождении исконных азербайджанских территорий. В ходе ужесточённых боёв они проявили настоящий героизм и мужество.

В церемонии принимали участие как сам Фузули Мамедов, так и председатели общественности, военные и их семьи.

Minval.az