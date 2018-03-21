Британец русского происхождения Адам Курыкале покрыл 90 процентов своего тела татуировками. При этом оставшиеся десять процентов он намерен покрыть тату в ближайшем будущем. Об этом пишет «Корреспондент».

Рисунками украшено не только тело Курыкале, но даже глазные яблоки. Нетронутыми пока остаются подмышки, подошвы ног и ладони.

«Моим любимым цветом всегда был серый. Поэтому я использую графитовый пигмент для своих тату. Я покрою 99 процентов тела татуировками, но некоторые части все же не трону. Какие — останется моим маленьким секретом», — отметил мужчина.

Британец признался, что люди начали его бояться и осуждать после того, как он покрыл лицо и глаза татуировками. Однако в настоящее время он уже привык не реагировать на критику и реакции окружающих.

Minval.az