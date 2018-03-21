Депутаты Европейского парламента поддержали изменения в газовую директиву, которая должна помешать строительству российского газопровода Северный поток-2. Об этом в среду, 21 марта, сообщает Польское радио.

Отмечено, что евродепутаты приняли отчет председателя парламентского комитета Ежи Бузека, который теперь начнет переговоры со странами Европейского Союза по окончательной версии обновленных положений.

Как сообщается, изменения в положения Еврокомиссия предложила в ноябре 2017 года. В частности, речь идет о том, чтобы на все газопроводы, прежде всего импортирующие сырье, распространялось действие законодательства ЕС — Третьего энергетического пакета.

Отсутствие точных положений в этом деле приводило ранее к различному толкованию евросоюзного закона и позволяло сторонникам Nord Stream 2 продвигать эту инвестицию.

Бузек считает, что некоторые положения в обновленном законе следует заострить и еще более уточнить. Также он предложил, чтобы у государств ЕС было право временно выводить из-под действия директивы только те газопроводы, которые были построены до 8 ноября 2017 года, то есть до даты принятия изменений Еврокомиссией. Это условие не выполняет Nord Stream 2, завершение строительства которого запланировано в конец 2019 года. Для новых газопроводов такое исключение будет возможным в течение максимум пятилетнего периода.

При этом отмечается, что ни одно из таких исключений не может угрожать диверсификации и безопасности поставкам газа в Евросоюз.

Minval.az