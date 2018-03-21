Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действия России и Турции на территории Сирии. Об этом она заявила в ходе выступления в бундестаге в среду, 21 марта.

Правительство ФРГ считает бои в Восточной Гуте «одними из жесточайших», заявила канцлер, упомянув при этом «режим Асада и Россию, которая поддерживает его».

По словам Меркель, ситуация в провинции Африн также вызывает тревогу.

«То, что происходит в Африне, где тысячи мирных жителей подвергаются преследованиям, погибают или вынуждены бежать, неприемлемо, несмотря на обоснованные интересы национальной безопасности Турции», — приводит ее слова DW.

При этом она заверила, что Германия продолжит принимать беженцев.

Minval.az